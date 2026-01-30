Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Al Hilal vs Al Ahli lúc 0h30 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Al Hilal vs Al Ahli lúc 0h30 ngày 3/2/2026

  • 01:56 - 31/01/2026

Soi kèo Châu Á Al Hilal vs Al Ahli: Updating

Cuộc đại chiến giữa Al Hilal và Al Ahli Saudi tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu bảng. Al Hilal hiện giữ vị trí số một với phong độ cực kỳ ổn định, trong khi Al Ahli bám đuổi ngay phía sau với khoảng cách không quá lớn. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch, buộc cả hai phải nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Al Hilal đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải quốc nội. Sau 18 vòng đấu, đội bóng này giành tới 46 điểm, bất bại với 14 chiến thắng và 4 trận hòa. Hàng công của Al Hilal hoạt động cực kỳ hiệu quả khi ghi 47 bàn thắng, cao nhất giải, trong khi hàng thủ cũng chơi chắc chắn với chỉ 18 bàn thua. Hiệu số +29 cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của đội bóng đầu bảng, từ khả năng kiểm soát thế trận cho tới dứt điểm và phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Al Ahli Saudi cũng có một mùa giải rất ấn tượng. Đội bóng này đứng thứ 2 với 43 điểm, chỉ kém Al Hilal 3 điểm. Sau 18 trận, Al Ahli thắng 13, hòa 4 và chỉ thua đúng 1 trận, cho thấy sự ổn định rất cao. Tuy nhiên, so với Al Hilal, hàng công của Al Ahli ghi 33 bàn, thấp hơn khá nhiều, bù lại hàng thủ chơi cực kỳ chắc chắn khi mới thủng lưới 12 bàn, tốt nhất giải đấu.

nhan-dinh-soi-keo-al-hilal-vs-al-ahli-luc-0h30-ngay-3-2-2026
Nhận định soi kèo Al Hilal vs Al Ahli lúc 0h30 ngày 3/2/2026

Xét trên bảng xếp hạng, Al Hilal nhỉnh hơn Al Ahli cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tấn công, khi Al Hilal tạo ra sức ép liên tục và có nhiều phương án ghi bàn hơn. Trong khi đó, Al Ahli thiên về sự chắc chắn, ưu tiên kiểm soát rủi ro và chờ đợi thời cơ.

Tuy nhiên, khi phải làm khách trước đội đầu bảng đang có phong độ cao và chưa thua trận nào từ đầu mùa, Al Ahli khó có thể duy trì thế trận phòng ngự một cách hoàn hảo trong suốt 90 phút. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, họ hoàn toàn có thể trả giá trước sức ép dồn dập từ Al Hilal.

Chọn: Al Hilal

Soi kèo Tài xỉu Al Hilal vs Al Ahli: Updating

Đây là cuộc đối đầu giữa hàng công mạnh nhất và hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Al Hilal thường xuyên chơi tấn công chủ động, trong khi Al Ahli không ngại chơi chậm, ưu tiên an toàn. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu đỉnh cao sẽ buộc hai đội phải chơi sòng phẳng hơn thay vì quá toan tính. Với chất lượng cầu thủ của hai bên, khả năng xuất hiện bàn thắng là rất cao, đặc biệt khi thế trận bị phá vỡ sau bàn mở tỷ số nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn. 

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-al-hilal-vs-al-ahli-luc-0h30-ngay-3-2-2026
Al Hilal vs Al Ahli hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn

Soi kèo Hiệp 1 Al Hilal vs Al Ahli: Updating

Al Hilal thường nhập cuộc mạnh mẽ, tận dụng khả năng kiểm soát bóng và sức ép sân nhà để tìm bàn thắng sớm. Al Ahli dù phòng ngự tốt nhưng khi đối đầu với các đối thủ lớn, họ thường chơi thận trọng trong hiệp 1 nhằm tránh rủi ro. Khả năng cao Al Hilal sẽ là đội nắm thế chủ động ngay từ đầu trận. Thế trận giằng co nhưng Al Hilal với bản lĩnh của đội đầu bảng và khả năng tấn công vượt trội sẽ biết cách tạo ra khác biệt.

Chọn: Al Hilal hiệp 1

Đội hình dự kiến

Al Hilal: Updating

Al Ahli: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Al Hilal 2-1 Al Ahli (Chọn Erokspor và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Udinese vs Roma lúc 02h45 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Udinese vs Roma lúc 02h45 ngày 3/2/2026
Nhận định soi kèo Vitesse vs Eindhoven lúc 2h00 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Vitesse vs Eindhoven lúc 2h00 ngày 3/2/2026
Nhận định soi kèo Erokspor vs Umraniyespor lúc 0h00 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Erokspor vs Umraniyespor lúc 0h00 ngày 3/2/2026
Nhận định soi kèo Kocaelispor vs Fenerbahce lúc 00h00 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Kocaelispor vs Fenerbahce lúc 00h00 ngày 3/2/2026
Nhận định soi kèo Casa Pia vs Porto lúc 03h45 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo Casa Pia vs Porto lúc 03h45 ngày 3/2/2026
Nhận định soi kèo AVS vs Braga lúc 01h45 ngày 3/2/2026

Nhận định soi kèo AVS vs Braga lúc 01h45 ngày 3/2/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.