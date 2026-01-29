Nhận định soi kèo Aston Villa vs Brentford lúc 21h00 ngày 1/2/2026

Soi kèo Châu Á Aston Villa vs Brentford: 0.95*-1.0*0.99

Cuộc đối đầu giữa Aston Villa vs Brentford sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/02 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua bám nhóm dự cúp châu Âu. Aston Villa đang duy trì vị thế trong top 4 và rất cần chiến thắng để giữ nhịp trước nhóm bám đuổi, trong khi Brentford vẫn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và không dễ bị khuất phục. Được thi đấu trên sân nhà Villa Park, Aston Villa nắm trong tay nhiều lợi thế, nhưng mức kèo chấp chỉ -0.5 cho thấy nhà cái vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho Brentford.

Theo bảng xếp hạng sau 23 vòng đấu, Aston Villa đang đứng thứ 3 với 46 điểm, cho thấy họ là một trong những đội bóng ổn định nhất mùa này. Trong khi đó, Brentford xếp thứ 8 với 33 điểm, vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh top 6 nhưng phong độ thiếu sự bùng nổ cần thiết.

Aston Villa có thành tích 14 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại. Họ ghi được 35 bàn thắng và để lọt lưới 25 bàn, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trên sân nhà, Villa thường chơi rất chủ động, kiểm soát khu trung tuyến tốt và gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương. Lối chơi pressing tầm trung kết hợp đánh biên giúp Aston Villa tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt.

Brentford lại là đội bóng thiên về thể lực và lối chơi trực diện. Sau 23 vòng, họ có 10 chiến thắng nhưng cũng để thua tới 10 trận. Hàng công của Brentford không tệ, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng phòng ngự khi phải làm khách trước các đội nhóm trên. Họ thường gặp khó khi bị ép sân và dễ lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.Với mức kèo Aston Villa chấp -0.5, đây là tỷ lệ phản ánh đúng sự chênh lệch về mặt phong độ và vị trí. Aston Villa có lợi thế sân nhà, lối chơi ổn định hơn và động lực rõ ràng trong cuộc đua top 4.

Trong khi đó, Brentford dù khó chịu nhưng thường không duy trì được sự chắc chắn suốt 90 phút khi gặp các đội mạnh. Nếu Aston Villa duy trì được thế trận áp đảo và tận dụng tốt cơ hội, khả năng giành trọn 3 điểm là rất cao.

Chọn: Aston Villa

Soi kèo Tài xỉu Aston Villa vs Brentford: 0.95*2.5/3*0.99

Mức kèo tài xỉu được nhà cái đưa ra là 2.5/3 bàn, cho thấy kỳ vọng trận đấu sẽ có bàn thắng nhưng không quá bùng nổ. Aston Villa ghi bàn khá đều trên sân nhà, tuy nhiên họ không phải đội bóng thường xuyên tạo ra những chiến thắng đậm. Trong khi đó, Brentford có xu hướng chơi thận trọng khi đá sân khách, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Những trận đấu có sự góp mặt của Brentford thường có nhịp độ không quá cao, đặc biệt trước các đối thủ mạnh. Khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ trong hiệp 1 và chỉ bùng nổ hơn trong hiệp 2 khi thế trận được đẩy cao.

Với mốc 2.5/3, lựa chọn Xỉu vẫn là phương án an toàn hơn nếu trận đấu diễn ra đúng với tính chất giằng co nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Aston Villa vs Brentford: 0.95*-0/0.5*0.99

Kèo hiệp 1 được niêm yết ở mức Aston Villa -0.5, cho thấy đội chủ nhà được đánh giá cao về khả năng nhập cuộc. Aston Villa thường chơi khá tốt trong hiệp 1 khi đá sân nhà, sẵn sàng đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng sớm. Brentford ngược lại thường ưu tiên sự an toàn trong hiệp đấu đầu tiên, đá thấp đội hình và hạn chế rủi ro. Nếu Aston Villa tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc sức ép từ hai biên, khả năng có bàn thắng sớm là hoàn toàn khả thi.

Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Aston Villa nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong một trận đấu không quá dễ dàng.

Chọn: Aston Villa hiệp 1

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Updating

Brentford: Updating