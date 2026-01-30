Nhận định soi kèo AVS vs Braga lúc 01h45 ngày 3/2/2026

Soi kèo Châu Á AVS vs Braga: 2.01*-1.25*1.89

AVS sẽ tiếp đón Braga trên sân nhầ trong trận đấu thuộc vòng 20 giải vô địch Bồ Đào Nha. Đội chủ nhà được đánh giá yếu hơn nhiều và sẽ rất khó để họ giành một kết quả tích cực.

AVS mùa trước chỉ đứng thứ 16, vị trí chút nữa đã phải xuống hạng. Mùa này đội bóng của HLV João Henriques muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tệ với họ. AVS đang đứng cuối bảng xếp hạng với 5 điểm, họ chưa thắng được trận nào từ đầu mùa giải và nguy cơ xuống hạng là rất cao. Họ cần chơi cực tốt trong phần còn lại của mùa giải để có thể trụ hạng thành công, nhưng vòng đấu thứ 20 này họ lại phải đối đầu với đội bóng mạnh như Braga nên cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng AVS sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Braga đứng thứ tư mùa trước, sau 3 đội bóng hàng đầu của Bồ Đào Nha, mùa giải này họ cũng đang đứng thứ tư nhưng khoảng cách điểm với 3 đội dân đầu là rất xa. Đội bóng của HLV Carlos Vicens vừa thoát khỏi chuỗi trận không thắng bằng 2 chiến thắng ở 2 vòng gần nhất và họ cần tiếp tục duy trì điều này để ít nhất giữ được vị trí thứ 3 hiện tại của mình. Chỉ phải đến làm khách trên sân của đội cuối bảng AVS là cơ hội tốt để Braga có thêm một chiến thắng nữa và nhiều khả năng họ sẽ có 3 điểm trọn vẹn.

Braga là đội có chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn nhiều so với AVS, vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng cho thấy điều đó. Phong độ của đội khách cũng tốt hơn đối thủ nhiều nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ là những người giành chiến thắng trận đấu tới. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Braga chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Braga

Soi kèo Tài xỉu AVS vs Braga: 1.87*2.5*2.01

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.5, con số không cao. Trong khi đó hàng thủ AVS chơi rất tệ mùa này và là nguyên nhân khiến họ nhận những trận thua liên tiếp. Trong khi đó Braga chơi tấn công rất ổn ở những trận gần nhất còn hàng thủ của đội khách vẫn thường xuyên mắc sai lầm. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có khá nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 AVS vs Braga: 2.01*-0.5*1.89

Braga sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành AVS và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Braga chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến