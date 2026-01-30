Nhận định soi kèo Casa Pia vs Porto lúc 03h45 ngày 3/2/2026

Soi kèo Châu Á Casa Pia vs Porto: 1.99*-1.5*1.91

Vòng 20 giải vô địch Bồ Đào Nha, Casa Pia sẽ tiếp Porto trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực sau chuỗi trận không thắng vừa qua. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều thì khả năng này khó thành hiện thực.

Casa Pia đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, vị trí có nguy cơ phải xuống hạng vào cuối mùa. Rõ ràng đội bóng của HLV Álvaro Pacheco đang chơi rất tệ so với vị trí thứ 9 mùa giải trước, điều đó thể hiên ở chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng vừa qua. Muốn trụ hạng thì các cầu thủ Casa Pia cần chơi tốt hơn, họ muốn có một chiến thắng ở vòng đấu thứ 20. Tuy nhiên trước đối thủ rất mạnh như Porto thì xem ra cơ hội có điểm không cao, nhiều khả năng lợi thế sân nhà là chưa đủ để Casa Pia có điểm.

Porto sau 2 mùa giải liên tiếp không thể giành chức vô địch đang rất quyết tâm làm điều đó ở mùa giải năm nay, họ đang có phong độ cực cao khi toàn thắng các trận gần nhất trên mọi đấu trước. Cơ hội giành chức vô địch quốc gia vào cuối mùa là rất sáng và các cầu thủ Porto muốn duy trì chuỗi phong độ này để sớm thực hiện điều đó. Đến làm khách trên sân của Casa Pia không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng Porto sẽ chơi áp đảo và ra về với một chiến thắng có tỉ số cách biệt.

Như nhận định ở trên, phong độ của Porto đang tốt hơn rất nhiều so với Casa Pia, vị trí trên bảng xếp hạng cũng cho thấy đội khách có chất lượng đội hình vượt trội so với đội chủ nhà. Vậy nên không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách, chính vì vậy với tỉ lệ kèo Porto chấp 1.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Porto

Soi kèo Tài xỉu Casa Pia vs Porto: 1.87*2.5*2.01

Hàng thủ Casa Pia ở 3 trận gần nhất mỗi trận đều để lọt lưới 3 bàn, con số rất tệ. Trong khi đó hàng công Porto lại chơi rất tốt các trận gần đây khi thường xuyên ghi trên 2 bàn ở các trận đấu của mình. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có khá nhiều bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Casa Pia vs Porto: 1.83*-0.75*2.01

Đội khách Porto sẽ là những người chơi tốt hơn trogn 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Casa Pia và nhiều khả năng sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Porto chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến