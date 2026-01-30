Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Dortmund vs Heidenheim lúc 23h30 ngày 1/2/2026

Nhận định soi kèo Dortmund vs Heidenheim lúc 23h30 ngày 1/2/2026

  • 19:55 - 30/01/2026

Soi kèo Châu Á Dortmund vs Heidenheim: 1.88*1.75*2.02

Vòng 20 Bundesliga, Dortmund sẽ tiếp Heidenheim trên sân nhà với mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng để tiếp nối chuỗi trận thắng liên tiếp của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Dortmund đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, họ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, các cầu thủ của HLV Nico Kovac muốn cạnh tranh ngôi vương nhưng khoảng cách với đội đầu bảng đang là 8 điểm nên không hề dễ dàng. Trước khi nghĩ đến điều đó thì các cầu thủ Dortmund vẫn cần giành chiến thắng để ít nhất giữ được vị trí thứ 2 hiện tại của mình. Với việc ở vòng 20 này họ chỉ phải gặp đội cuối bảng Heidenheim nên cơ hội giành chiến thắng rất sáng, nhiều khả năng Dortmund sẽ không gặp nhiều khó khăn để có 3 điểm.

Heidenheim là đội bóng yếu tại Bundesliga, mùa trước họ chỉ đứng thứ 16 và phải rất vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Frank Schmidt còn thể hiện một bộ mặt bạc nhược hơn thế nhiều khi họ đứng cuối bảng ở thời điểm mùa giải đã đi được hơn 1 nửa chặng đường. Khoảng cách đến vị trí thứ 16 chỉ là 2 điểm nên cơ hội trụ hạng với Heidenheim vẫn còn tương đối sáng, điều quan trọng họ phải chấm dứt được chuỗi trận không thắng vừa qua. Tuy nhiên đén làm khách trên sân Dortmund ở vòng đấu thứ 20 là thử thách quá khó khăn, nhiều khả năng Heidenheim sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, Dortmund đang là đội có phong độ tốt khi thắng cả 3 trận gần nhất còn Heidenheim thì lại không thể thắng. Cộng với vị trí chênh lệch trên bảng xếp hạng và được đá trên sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Dortmund. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho họ thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Dortmund

Soi kèo Tài xỉu Dortmund vs Heidenheim: 1.99*3.25*1.97

Kèo tổng số bàn thắng trận này là 3.25, trong khi đó các trận gần đây của Dortmund không trận nào có nhiều hơn 3 bàn, đó cũng là con số thống kê về bàn thắng của Heidenheim nên trận đấu giữa 2 đội khả năng sẽ không có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Dortmund vs Heidenheim

Soi kèo Hiệp 1 Dortmund vs Heidenheim: 1.87*0.75*2.03

Đội chủ nhà Dortmund sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Heidenheim và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Dortmund chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Dortmund 2 – 0 Heidenheim (Chọn Dortmund và Xỉu trận)

