Nhận định soi kèo Kocaelispor vs Fenerbahce lúc 00h00 ngày 3/2/2026

Soi kèo Châu Á Kocaelispor vs Fenerbahce: 1.96*-0.75*1.94

Vòng 20 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Kocaelispor sẽ tiếp Fenerbahce trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên đối thủ mạnh hơn họ khá nhiều nên xem ra kịch bản đó khó thành hiện thực.

Kocaelispor là đội bóng mới thăng hạng mùa này sau khi vô địch giải hạng dưới mùa trước, rõ ràng đội bóng của HLV Selçuk İnan biết tiềm lực của mình và chỉ đặt mục tiêu trụ hạng mùa này. So với mục tiêu đó thì việc đứng thứ 9 ở thời điểm hiện tại là rất ổn và các cầu thủ Kocaelispor hoàn toàn có thể tự tin vào việc sẽ trụ hạng thành công. Nếu tiếp tục giành một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 20 này thì cơ hội trụ hạng còn cao hơn nữa, tuy nhiên đối thủ của Kocaelispor là Fenerbahce, đội bóng mạnh nên việc giành điểm sẽ rất khó khăn. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ phải nhận thất bại.

Fenerbahce vẫn luôn là 1 trong vài đội mạnh của giải Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chức vô địch quốc gia gần nhất của họ đã từ năm 2014 và trong vài mùa bóng gần đây đội bóng của HLV Domenico Tedesco luôn bị Galatasaray bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Mùa này các cầu thủ Fenerbahce đã làm tốt hơn, dù vẫn đứng thứ 2 nhưng họ chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm, họ bất bại tại Super Lig từ đầu mùa và hoàn toàn có thể đua vô địch với Galatsaray. Muốn thực hiện điều đó thì Fenerbahce cần một chiến thắng khi đến làm khách trên sân của Kocaelispor, với đội hình mạnh hơn hẳn thì nhiều khả năng điều đó sẽ đến.

Trận lượt đi Fenerbahce đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước Kocaelispor với tỉ số 3-2, họ có đội hình mạnh hơn đối thủ và phong độ cũng đang tốt hơn nên khả năng kịch bàn trận lượt về cũng giống lượt đi. Nên với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Fenerbahce

Soi kèo Tài xỉu Kocaelispor vs Fenerbahce: 2.04*2.5*1.84

Kocaelispor chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận gần nhất của mình, trong khi đó hàng công Fenerbahce ghi 2 bàn trong cùng số trận. Các trận gần đây của 2 đội không trận nào có nhiều bàn thắng nên khả năng trận đấu sắp tới cũng vậy. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Kocaelispor vs Fenerbahce: 2.04*-0.25*1.86

Fenerbahce sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng rất có thể không thể chọc thủng lưới đối thủ và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Kocaelispor thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến