Cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest vs Crystal Palace sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/02 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mang ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua trụ hạng khi cả hai đội đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và khoảng cách điểm số không quá chênh lệch. Nottingham Forest có lợi thế sân nhà, trong khi Crystal Palace lại được đánh giá cao hơn về sự ổn định lối chơi.

Theo bảng xếp hạng sau 23 vòng đấu, Nottingham Forest đang đứng thứ 17 với 25 điểm, trong khi Crystal Palace xếp thứ 15 với 28 điểm. Khoảng cách chỉ 3 điểm khiến cặp đấu này mang tính chất “6 điểm”, đặc biệt quan trọng với đội chủ nhà Forest khi họ vẫn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Nottingham Forest mùa này thể hiện bộ mặt khá thất thường. Sau 23 vòng, họ có 7 chiến thắng, 4 trận hòa và 12 thất bại, ghi được 23 bàn nhưng để lọt lưới tới 34 bàn. Hàng thủ chính là điểm yếu lớn nhất của Forest, tuy nhiên khi được chơi trên sân City Ground, đội bóng này lại thường thi đấu quyết tâm và khó chịu hơn rất nhiều. Phần lớn số điểm mà Nottingham Forest có được đều đến từ sân nhà, nơi họ chơi pressing mạnh mẽ và không ngại va chạm.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace có thành tích 7 thắng, 7 hòa và 9 thua, ghi 24 bàn và thủng lưới 28 lần. Lối chơi của Palace mang thiên hướng chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự và tổ chức phản công nhanh. Dù vậy, điểm yếu của đội khách nằm ở khả năng chơi trên sân đối phương. Crystal Palace thường gặp khó trong việc triển khai thế trận khi phải đá xa nhà, đặc biệt là trước những đối thủ có xu hướng chơi áp sát mạnh như Nottingham Forest.

Việc nhà cái ra kèo Nottingham Forest chấp -0.5 cho thấy niềm tin đáng kể dành cho đội chủ nhà. Đây là mức chấp không hề thấp nếu xét đến vị trí trên bảng xếp hạng, và nó phản ánh đúng yếu tố sân bãi cũng như động lực trụ hạng của Forest. Trong bối cảnh Crystal Palace không có phong độ quá thuyết phục khi làm khách, Nottingham Forest hoàn toàn có cơ hội giành trọn 3 điểm nếu tận dụng tốt những tình huống cố định và sai lầm nơi hàng thủ đối phương.

Với thế trận dự kiến khá giằng co, nhưng động lực chiến thắng và lợi thế sân nhà nghiêng về Nottingham Forest, lựa chọn đội chủ nhà ở kèo châu Á vẫn là phương án đáng tin cậy hơn.

Chọn: Nottingham

Mức kèo tài xỉu trận này được nhà cái đưa ra là 2.5 bàn, tương đối phù hợp với phong cách thi đấu của hai đội. Nottingham Forest không phải đội bóng có hàng công mạnh, trong khi Crystal Palace lại thiên về lối chơi phòng ngự phản công. Forest ghi trung bình đúng 1 bàn/trận nhưng khả năng phòng ngự lại thiếu chắc chắn, thường xuyên để đối thủ có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trong những trận đấu mang tính sống còn như thế này, Nottingham Forest thường chơi khá thận trọng, hạn chế dâng cao đội hình để tránh mắc sai lầm.

Crystal Palace cũng không phải đội có xu hướng chơi cởi mở, đặc biệt khi đá sân khách. Nhiều trận đấu của Palace kết thúc với tỷ số thấp, nhịp độ chậm và ít bàn thắng được ghi. Khả năng cao đội khách sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, cố gắng giành ít nhất 1 điểm. Với tính chất quan trọng của trận đấu và phong cách chơi của hai đội, khả năng nổ Tài không được đánh giá cao. Một thế trận chặt chẽ, ít khoảng trống và số bàn thắng hạn chế là kịch bản dễ xảy ra nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Kèo hiệp 1 được niêm yết ở mức Nottingham Forest -0/0.5, cho thấy đội chủ nhà vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong khả năng nhập cuộc. Nottingham Forest thường chơi khá quyết liệt trong hiệp đấu đầu tiên khi đá sân nhà, đặc biệt ở những trận cầu quan trọng. Crystal Palace lại có xu hướng nhập cuộc chậm, ưu tiên giữ cự ly đội hình và thăm dò đối thủ. Hiệp 1 nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, nhưng Forest vẫn là đội tạo ra nhiều sức ép hơn nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà.

Chọn: Nottingham hiệp 1

Đội hình dự kiến

