Nhận định soi kèo Udinese vs Roma lúc 02h45 ngày 3/2/2026

Soi kèo Châu Á Udinese vs Roma: 1.95*-0.5*1.95

Vòng 23 Serie A, Udinese sẽ tiếp Roma trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách có đội hình mạnh hơn và đang chơi tốt.

Udinese không phải đội bóng mạnh của Serie A, họ chỉ đứng thứ 12 mùa trước. Mùa giải này đội bóng của HLV Kosta Runjaić muốn làm tốt hơn và vị trí thứ 10 hiện tại không hề tệ, các cầu thủ Udinese muốn chơi tốt hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải để có vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng nên họ cần một kết quả tích cực ở vòng đấu thứ 23 này. Tuy nhiên đối thủ của họ là Roma, đội được đánh giá cao hơn và đang chơi tốt nên sẽ không hề dễ dàng. Nhiều khả năng dù đã chơi cố gắng nhưng Udinese vẫn sẽ phải nhận thất bại.

Roma đã từng đứng đầu bảng với chuỗi thắng trận liên tiếp, tuy nhiên chuỗi trận kém cỏi sau đó khiến họ tụt hạng và mất vị trí trong top 4. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đã chơi tốt hơn thời gian gần đây khi thắng 3, hòa 1 ở 4 vòng gần nhất để leo lên vị trí thứ 3. Các cầu thủ Roma cần tiếp tục chơi tốt trong các trận đấu tiếp theo để ít nhất giữ vị trí hiện tại của mình. Chính vì vậy Roma cần một chiến thắng khi đến làm khách trên sân của Udinese, nhiều khả năng đội khách sẽ chơi đủ tốt và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Roma thắng Udinese trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất, con số áp đảo này cộng với phong độ tốt hơn, đội hình chất lượng hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách. Chính vì vậy vơi tỉ lệ kèo Roma chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Roma

Soi kèo Tài xỉu Udinese vs Roma: 1.95*2.25*1.93

Các trận đấu gần đây của Roma không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, con số bàn thắng rất ít. Trong khi đó Udinese không phải đội có hàng công mạnh nên trước hàng thủ chắc chắn của đội khách thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Trận đấu vì thế có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV vẫn nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Udinese vs Roma: 1.84*-0.25*2.06

Roma sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Udinese và nhiều khả năng sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Roma chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến